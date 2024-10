2:0 bei Stripfing! Admira neuer Tabellenführer

Fünfter Sieg in Folge für Vorarlberger

Bregenz musste beim 3:1-(1:0)-Heimsieg nach der frühen Führung dank Mario Vucenovic (3.) nach genau einer Stunde den Ausgleich durch Amir Abdijanovic hinnehmen. Anteo Fetahu (67.) und Renan (77.) schossen die Vorarlberger im Finish aber noch zum fünften Sieg en suite. Ebenfalls in Unterzahl verlor die Vienna ihre Heimpartie gegen Sturm Graz II. Noah Steiner sah beim 2:4 (1:2) in der 38. Minute Rot, die Wiener sind neun Punkte hinter der Admira Sechster.