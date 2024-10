Ein Fest für Tiere und für Menschen in Innsbruck

Einblicke in die verschiedenen Abteilungen

Die Besucher haben an dem Tag natürlich auch die Möglichkeit, Einblicke in die verschiedenen Abteilungen des Tierheims zu bekommen. Die Katzen und die Kleintierabteilung sind am Nachmittag frei zugänglich, um 14 und 16 Uhr finden Führungen durch die Hundeabteilung statt. Um 15 Uhr kann die Wildtierstation besichtigt werden.