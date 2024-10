Die neue „Formel Luxus“

In zwei Wochen kehrt der Milliarden-Zirkus in Austin auf den Asphalt zurück – mit wirtschaftlich erfreulichen Nachrichten. Schon beim Sprintrennen am Samstag wird Rekordbesuch (150.000 Fans) erwartet. Mitgrund ist der Auftritt von Rap-Ikone Eminem direkt neben der Strecke. „Der Vorverkauf läuft sogar besser als im Vorjahr, als Taylor Swift auf der Bühne stand“, sagt Streckenchef Epstein.