„Dann ist Formel-1-Geschichte für ihn gelaufen“

Schumacher ist derzeit nur Testfahrer für Mercedes und Langstrecken-WM-Fahrer für Alpine. Nach seinem Rauswurf bei Haas nach der Saison 2022 ist es aber sein klares Ziel, in die Formel 1 zurückzukehren. Schumachers letzte Chance auf einen Platz in der Königsklasse ist der Sauber-Rennstall, der ab 2026 als Audi-Werksteam an den Start gehen wird. Dort könnte er den Platz neben Nico Hülkenberg einnehmen.