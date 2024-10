Mit 63 Jahren flotter als die junge Garde

Sie hält in ihrer Altersklasse alle ÖLV-Rekorde von 800 m bis zum Halbmarathon. Laufen ist für sie der ideale Sport geworden. „Es macht irrsinnig Spaß, ich liebe das Laufen in der Landschaft, das gibt mir viel. Man kann das Laufen immer und überall mit wenig Aufwand betreiben – und das bis ins hohe Alter hinein!“ Wie sie selbst beweist und bei den Mastermeisterschaften bei EM und WM immer wieder sieht. „Da laufen 100-Jährige mit! Hut ab!“ Und sie liebt das Flair dieser Titelkämpfe. „Es ist sehr familiär, man trifft stets alte und neue Freunde.“ Die Organisation bei diesen Master-Bewerben sei gigantisch. „In Göteborg waren 6000 Teilnehmer am Start. Nur ein professionelles Team wie jetzt in Schweden kann eine solche Meisterschaft durchführen!“