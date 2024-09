Herzog: „Talent und Unkraut vergehen nicht!“

„Gigantischer Neubeginn!“

„Die ersten drei Monate nach dem Neubeginn waren gigantisch, ich habe sieben Wochen in St. Moritz trainiert, ich habe mich dabei wieder jung gefühlt“, berichtete er aus Berlin – und fügte lachend hinzu: „Talent vergeht nicht, Unkraut vergeht nicht!“ Auch wenn ihm im Berliner Rennen „die Härte abgegangen ist“, er sich nicht getraut hatte, „ans Limit zu gehen“, lief er seine drittbeste Zeit überhaupt. Nur bei seinem Rekord (2:10:06) und in Berlin 2019 mit 2:10:57 war er schneller. Dabei erzielte er heuer in Berlin fast dieselbe Zeit wie vor zwei Jahren (2:12:16). Vier der sechs schnellsten ÖLV-Zeiten im Marathonlauf gehen jetzt auf das Konto von Peter Herzog.