Nach Kollision mit Taxi: Radlerin schwer verletzt

Kurz vor 8 Uhr war ein 63-jähriger Taxifahrer am Geidorfgürtel in Graz unterwegs. Als er in die Schubertstraße einbiegen wollte, dürfte er eine entgegenkommende Radfahrerin übersehen haben. Die 51-Jährige konnte nicht mehr bremse und krachte in die linke Seite des Taxis.