Salzburgs „Cowboy“ liefert am Fließband

Fehlende Konstanz bereitete den Eisbullen gegen Pustertal einige Probleme. Ehe mit vier Treffern ab Minute 51 noch das 7:3 und damit der dritte Heimspielsieg in Serie fixiert war. Weiter Fließbandarbeit lieferte Troy Bourke ab: Der „Cowboy“ prolongierte mit Tor und zwei Assists auch in der vierten Saisonpartie seinen Scorerlauf, hält nun bei sieben Punkten. Besser mit acht ist nur KAC-Neuzugang From, der aber auch schon sechs Spiele abgespult hat.