Erfolgreiche Aufholjagd für die Zeller Eisbären

Zwei Spiele in Folge hatten EK Zeller Eisbären keinen Erfolg mehr in der Alps Hockey League gefeiert. Am Donnerstagabend kehrten die Pinzgauer vor 1213 Zuschauerinnen und Zuschauern zurück auf die Siegerstraße zurück. Gegen Celje mussten sich Maximilian Wilfan und Co. aber strecken. Zweimal lagen die Gäste aus Slowenien mit zwei Toren in Führung. Erst in Minute 59 glich Wilfan aus und brachte seine Mannschaft in die Overtime.