Sir Regi bleibt für ein weiteres Jahr in Bregenz

Nach etwas mehr als einem Viertel der Meisterschaft liegt Bregenz auf dem vierten Tabellenplatz, vor dem Lokalrivalen und Bundesligaabsteiger aus Lustenau. Das, obwohl die Landeshauptstädter mit einem beinahe neuen Kader in die Saison gegangen waren und seither einige Verletzungen zu verkraften hatten. „Wir hatten sicher das eine oder andere Mal Glück, aber das muss man sich auch erkämpfen“, so Zivanovic, „klar geht es immer besser, aber die Entwicklung ist bei unserer Mannschaft deutlich bemerkbar. Außerdem ist es schön für uns, wenn wir sehen, wie die Spieler in jedem Training an ihre Grenzen gehen.“