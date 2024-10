„Was gibt es Neues?“ feiert 20-Jahre-Jubiläum

Ein Haufen Kasperl

20 Jahre „Was gibt es Neues?“ bringen beeindruckende Zahlen mit sich. Insgesamt wurden mehr als 25.000 Sendeminuten ausgestrahlt. Würde man sie aneinander fädeln und ohne Pause durchschauen, wäre man 17 Tage und 19 Stunden lang am Stück beschäftigt. Im Schnitt wurden vier bis fünf Fragen pro Sendung gestellt. In 20 Jahren ergibt das 3100 Fragen und 653 „Dinge der Woche“. Dieses muss das Rateteam ebenso erforschen. „Manche Sachen sind in der Auflösung dann recht unspektakulär“, so Niavarani, „was ich für ein Hinrichtungsgerät hielt, war am Ende nur ein Sockenhalter“. Nicht zuletzt geht es in der Gemeinschaft der professionellen Humoristen um Wertschätzung. „Wenn andere lustig finden, was man selbst sagt, ist das wie ein Ritterschlag“, freut sich Lydia Prenner-Kasper, „wir sind ein Haufen Kasperl, die aus der Situation etwas Lustiges machen. Oliver Baier ist so liebt und sortiert den Spaß in eine Form, sodass man ihn auch senden kann.“