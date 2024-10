„Das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe“

Als Daly in Atzenbrugg wütend den Platz verließ

Am zweiten Tag schlug er auf der 14. Spielbahn einen Ball ins Wasser und fluchte. Als ihm auf der nächsten Bahn das gleiche Missgeschick unterlief, schleuderte er seinen Schläger in den See. Mit dem nächsten Schlag landete Dalys Ball unspielbar unter einem TV-Turm. Nach einem Regelfehler hätte der Amerikaner zwei Fehlschläge aufgebrummt bekommen sollen. Daraufhin verließ „Big John“ mit seiner mit Dollarscheinen bedruckten Hose wütend den Platz. Davor hatte er sich aber noch von Wiegele und Jimenez verabschiedet und ihnen alles Gute gewünscht.