FPÖ-Landesobmann Petschnig wechselt in Nationalrat

„Ich werde in den Nationalrat einziehen“, kündigt Petschnig an. Dadurch wird sein bisheriges Mandat im Landtag frei. Offen ist, wer es übernimmt. Am Donnerstag entscheidet der FPÖ-Landesparteivorstand in Pinkafeld über die Nachfolge. „Landesobmann bleibe ich“, so Petschnig.