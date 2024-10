Vitaminbombe mit Zucker: 6 Mythen über Smoothies

Ein paar Erdbeeren hier, dazu noch Weintrauben, Reste vom Mittagsspinat in den Mixer und die höchste Stufe aktivieren – in wenigen Sekunden zaubert der Smoothie-Maker eine Vitaminbombe ins Glas. Klingt so einfach, die Realität sieht aber meist anders aus. Denn aufgrund von Zeitmangel, fehlender Begeisterung fürs Abwaschen und einem Engpass geeigneter Lebensmittel liegt der Griff ins Supermarktregal nahe. Dort übertrumpfen sich diverse Anbieter mit noch besseren, noch wirkungsvolleren und noch gesünderen Smoothies. Doch halten die markigen Sprüche von Good Choice, Innocent oder Pome, was sie versprechen? Krone+ hat sich elf verschiedene Smoothies angesehen: