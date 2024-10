Oldtimerpreise sind noch immer relativ niedrig

Das stärkste Plus gab es beim VW Variant 412 L, dessen Wert um 76 Prozent gestiegen ist. Der Mercedes W 198 (Flügeltürer) folgt mit plus 50 Prozent. Direkt dahinter finden sich Alltagsfahrzeuge wie der Mercedes W123 (plus 44 Prozent), der Ford Escort 1100 aus den Baujahren 1968-1970 (plus 43 Prozent) und der BMW der 7er-Baureihe E23 (plus 22 Prozent).