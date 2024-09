„Nicht angenehm, bei Auszählung Letzter zu sein“

Was haben Vorarlberg, Kärnten, Salzburg, die Steiermark und das Burgenland gemeinsam? Sie alle haben die Stimmen schneller ausgezählt als Perchtoldsdorf. Denn erst nach 22 Uhr wurden die Ergebnisse in der Gemeinde im Bezirk Mödling übermittelt. Die rote Auszählungslaterne war ihr in NÖ damit sicher.