Aufregung: Messer beim Madrider Skandal-Derby?

Zu sehen war etwa ein Feuerzeug, das in Richtung des Belgiers geschossen wurde, ihn aber nicht traf. Schiedsrichter Mateo Busquets nahm das nicht hin, unterbrach die Partie und schickte die Teams in die Kabinen. Einige Kicker und auch Atletico-Trainer Diego Simeone gingen zu den Fans, um diese zu beruhigen. Etwas mehr als 20 Minuten später ging es nach einer kurzen Aufwärmphase weiter. In der 96. Minute gelang Atletico der umjubelte Ausgleich.