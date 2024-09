„Unwürdig“: Schweizer schimpfen nach Rad-Tragödie

In einem Leitartikel schrieb Daniel Leu, stellvertretender Sportchef des „Blick“, etwa: „Keine Worte des Bedauerns, kein Foto in Andenken an das viel zu früh verstorbene Schweizer Rad-Talent, das bei der Ausübung ihrer Leidenschaft ums Leben kam. Die UCI – sie gibt in diesen traurigen Tagen ein denkbar schlechtes Bild ab.“ Außerdem habe der Verband noch immer keine Informationen darüber gegeben, wo sich der Sturz überhaupt ereilt und wo man Furrer gefunden hatte.