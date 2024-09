Sanitäter fanden Rad-Talent erst nach einer Stunde

Die 18-Jährige stürzte am Donnerstag im Straßenrennen der Juniorinnen und erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Am Freitag erlag Furrer ihren Verletzungen, wie die WM-Organisatoren und der Weltverband UCI während des U23-Rennens bekanntgaben. Die noch bis Sonntag anberaumte Großveranstaltung wird dennoch fortgesetzt. Das Programm rund um die Bewerbe – am Samstag geht das Frauen-Rennen in Szene, die Männer fahren am Sonntag – wird aber zurückgefahren. Die WM-Flaggen in Zürich wehen auf halbmast, Siegerehrungen werden in kleinerem Rahmen abgehalten. Die UCI sagte ihre für Samstagabend anberaumte Gala ab.