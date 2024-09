Trotz Fehlstart: Derby-Sieg gegen VSV für den KAC

Graz setzte Erfolgslauf fort

In Graz mühten sich die hochgerüsteten Gastgeber, ihrer Favoritenrolle gegen die Black Wings nachzukommen. Die Linzer hatten ihre ersten drei Partien verloren, machten es dem neu zusammengewürfelten Gegner aber schwer. So stand die Partie im Zeichen steirischer Dominanz, aber trotz eines Treffers von Michael Kernberger (26.) lange auf Messers Schneide. Erst Paul Huber (56.) sorgte für Beruhigung im Grazer Bunker. Back-up-Goalie Nicolas Wieser erlebte einen perfekten Saisoneinstand. Linz hat in vier Spielen erst einen Treffer erzielt.