Seine Liebe zu Österreich am Körper verewigt

Wie tickt der Kapitän der Black Wings Linz, der bei der Eishockey-WM für Österreich auflaufen soll, privat? Die „Krone“ traf den 36-Jährigen in seinem Haus in Altenberg in Oberösterreich und erfuhr dabei, warum Brian Lebler auf Schweinsbraten verzichtet – und seine Frau auf Küsse in der Öffentlichkeit.