„Kämpfe ganzes Leben mit psychischer Gesundheit“

Meditation hilft

Als Pilot in der Königsklasse setzt sich Hamilton seit vielen Jahren gegen Diskriminierung in der Gesellschaft und für mehr Diversität ein. Seinen eigenen Tagesablauf hat der aktuelle WM-Sechste, der in der kommenden Saison nach zwölf Jahren und sechs WM-Titeln mit Mercedes zu Ferrari wechselt, laut eigenen Angaben während der Corona-Pandemie verändert. Meditationsübungen und Laufeinheiten helfen ihm seither, um im Alltag besser zurechtzukommen.