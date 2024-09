Endlich trocken: „Ich hab‘ genug vom Bierzelt“

„Du übersiehst die Gefahr mit dem Alkohol so leicht. Je benebelter man ist, umso mehr hält man aus. Da lachst du über den Stinkefinger im Publikum. Ich habe mir Sachen erlaubt, die ich als Nüchternen niemals tun würde“, blickt der 50-Jährige zurück auf ein Jahrzehnt als Alkoholiker. „In dieser Zeit hatte ich 80 bis 100 Auftritte im Jahr. Der selbst auferlegte Druck, stets das Beste zu geben, hat mich immer mehr in die Sucht getrieben. Mein tägliches Quantum an zwei Flaschen Rotwein und einige Flaschen Bier hat mir zwar beim Spielen kein Problem gemacht, aber mein Körper stand kurz vor dem Kollaps. Ich hatte 123 Kilogramm, war aufgedunsen und ständig krank“, erzählt er.