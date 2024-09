Wir laden Sie zur „ORF-Lange Nacht der Museen“ ein

Kulturtiger und Wissenshungrige kommen bei der „ORF-Langen Nacht der Museen“ wieder voll auf ihre Rechnung. Vom Bodensee bis zum Neusiedler See nehmen neben kleinen, kuriosen und großen, renommierten Kulturinstitutionen zum 24.Mal viele neue Locations teil, die darauf warten, von den Besuchern entdeckt zu werden. Unter den Kuriositäten findet sich etwa das weltweit einzigartige Nonseum in Herrnbaumgarten (NÖ). Hier wird die Kunst des Scheiterns mit unbrauchbaren Erfindungen zelebriert. In Kitzbühel (Tirol) gibt das Krampusmuseum Einblicke in alpenländisches Brauchtum.