Europa League in der Konferenz – ab 21 Uhr LIVE

Frankfurt will erneut überraschen

Mit Eintracht Frankfurt steigt heute der Champion von 2022 in die neu gestaltete Europa League ein. Dass den Deutschen in dieser Saison erneut der große Coup gelingt, scheint derzeit eher unwahrscheinlich. Allerdings hatte auch 2022 kaum jemand die damalige Truppe von Trainer Oliver Glasner auf dem Radar. Der erste Schritt erfolgt jedenfalls im Spiel gegen Viktoria Pilsen.