Europa League in der Konferenz – ab 21 Uhr LIVE

Die „Red Devils“, Europa-League-Sieger 2017 und Finalist 2021, bekommen es mit dem FC Twente aus den Niederlanden zu tun, der zuletzt im Play-off zur Champions League am FC Salzburg gescheitert war. Twente löste als Dritter der vergangenen Saison in der Eredivisie das Ticket für Europa, Manchester United ist als regierender FA-Cup-Sieger am Start.