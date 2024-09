Verstappen? „Traue ihm zu, dass er sofort aufhört“

Kritik an FIA-Präsident

Kritik gibt’s an FIA-Boss Mohammed bin Sulayem. „Er ist kommunikativ ungefähr so gut wie unser Kanzler Olaf Scholz“, meint Schumacher. „Denn wenn ich so etwas mache, dann muss ich auch die Fahrer abholen. Dann gehe ich zur Fahrergewerkschaft oder ins Drivers Meeting und erkläre, wieso, weshalb, warum. Aber Max dann so vorzuführen und zu bestrafen, wenn es auch eine Verwarnung getan hätte ...“