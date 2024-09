„Wollte den Nachbarn eins auswischen“

Böller in den Garten geworfen, Dreck auf die Fassade geschmiert, Klopapier verteilt und nächtliche Anrufe: Auf diese Art ärgerte ein Einheimischer (24) ein Ehepaar, das im Flachgau direkt neben der Mama wohnt. „Seit die 2010 hergezogen sind, hat es immer Probleme gegeben. Das hat sich aufgeschaukelt“, erklärte der Angeklagte beim Prozess am Dienstag wegen Stalking. „Die haben uns immer ungerechtfertigt Sachen vorgeworfen. Da wollten wir ihnen eins auswischen.“ Die „Streiche“ gingen über Monate: zwischen Dezember 2023 und Mai 2024. Letztendlich zeigte das Ehepaar den Jugendlichen wegen Stalkings an.