Stalker überwies ein Euro, um Opfer zu erreichen

Das Landesgericht am Dienstag, Saal 404. Ein Salzburger (32), gebildet, aber arbeitslos, musste sich wegen des Vorwurfs der beharrlichen Verfolgung einer Frau erklären. Zwischen September und November hatte er sie laut Anklage gestalkt: Anfangs waren es Anrufe und Nachrichten. Später versuchte er es über den Arbeitgeber der Frau, gab sich als Kunde aus, um sie zu erreichen. Als das nicht mehr klappte, kam er auf eine kreative, aber bedenkliche Idee: Er überwies via PayPal einen Euro und schrieb im Verwendungszweck folgende Nachricht: „Glaubst du echt, dass du mich so schnell wieder los wirst? Ruf mich an.“ Der Angeklagte gestand, zeigte Reue. Der Staatsanwalt betonte: „Jetzt muss aber Ruhe sein.“ Die Richterin sprach den Ersttäter schuldig und verurteilte ihn nicht rechtskräftig zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 600 Euro.