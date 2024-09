Ronaldo hat wieder mal einen Rekord gebrochen

Ronaldo will „MrBeast“ überholen

Ronaldo ist mit 132 Toren in 214 Länderspielen der fünfmalige Weltfußballer der Rekordspieler und Rekordtorschütze seines Landes. Zuletzt hat er nach eigenen Angaben die Grenze von zusammengerechnet einer Milliarde Followern in den sozialen Netzwerken geknackt. „Wir haben Geschichte geschrieben“, postete der Portugiese unter anderem bei Instagram, X, Facebook und Kuaishou. Damit aber nicht genug. Ronaldo will YouTube-Star „MrBeast“ überholen. Das will er laut Sender „Giga“ in den nächsten zwei Jahren erreichen. Schon jetzt gibt es Live-Counter, welche die Abonnenten der beiden YouTube-Kanäle in Echtzeit gegenüberstellen.