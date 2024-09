Schalke taumelt – kommt jetzt Raul?

Es brodelt, wie so oft in jüngerer Vergangenheit, auf Schalke. Am Wochenende verspielten die Königsblauen in der zweiten deutschen Liga daheim eine 3:0-Führung gegen Darmstadt und verloren tatsächlich 3:5. Zu viel des „Guten“ für die Klubverantwortlichen. In der Tabelle nach sechs Runden nur auf dem dritten Platz, entschied das Management, die Notbremse zu ziehen und Trainer Karel Geraerts nach nicht einmal einem Jahr rauszuschmeißen.