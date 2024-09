Titeltraum platzte bei der bittersten Niederlage

Und der Besuch zahlte sich aus, denn Horn gelang gleich im ersten Drive der Wiener der erste Touchdown. Der Extrapunkt misslang und Rhein Fire ging im Gegenzug mit 6:7 in Führung, erhöhte nach einem Ballverlust der Wikinger in einem langen und von Strafen zerfahrenen Drive auf 14:6. Dann pfiffen die insgesamt unsicher wirkenden Referees auch noch einen strittigen Safety, was weitere zwei Punkte für die Düsseldorfer bedeutete. Gleich danach der nächste Touchdown für die Deutschen – 6:23 aus Sicht der Vikings. Die nach dem zweiten von am Ende insgesamt drei Horn-Touchdowns auf 13:23 verkürzen konnten. Doch Rhein Fire schlug postwendend zum Pausenstand von 13:30 zurück.