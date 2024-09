Einbrecher stahl aus Wohnung ein paar Hundert Euro

Der Täter schlug in der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag zu. „Der Unbekannte verschaffte sich durch Abschrauben des Außenrollos am Balkon und Aufhebeln der Balkontür mit einem unbekannten Werkzeug Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck-Pradl“, heißt es seitens der Polizei.