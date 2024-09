So werden steirische Schätze für Nachwelt erhalten

Den Künstlern von damals näher kommen

Thümmel schätzt an ihrem Job, dass sie nicht nur den Werken, sondern auch den Schöpfern näherkommt: „Einerseits ist es interessant zu sehen, wie sich ein Obersteirer in der Barockzeit, als er noch keinen Zugang zu Bildern davon hatte, etwa eine Straße in Jerusalem vorgestellt hat. Andererseits kann man an den Stücken auch erkennen, ob ein Künstler ungeduldig oder schlampig wurde oder welche Details ihm besonders wichtig waren.“