Steirer ist im Finale der Crossfit-Games in Texas

Erster Österreicher im Finale

Mittlerweile trainiert der 33-Jährige fünfmal pro Woche in diesem Studio – jede Einheit dauert in etwa zwei Stunden. All das zusätzlich zu seiner Arbeit als Koch und dem Schlagzeug spielen in der Dorfmusikkapelle Dietersdorf. Satte 155 Kilogramm stemmt er mit seinen 144 Zentimetern bei Kniebeugen. Aber das harte Training machte sich bezahlt: Wallner ist der erste kleinwüchsige Österreicher, der sich für das Finale der „Adaptive Crossfit Games“ qualifizierte.