Sieben Forderungen an die Parteien vor der Wahl

So unspektakulär der Wahlkampf bisher verläuft, so spannend verspricht das Ergebnis – und so brisant die Zeit danach zu werden. Klar ist schon jetzt: Unabhängig davon, wer mit wem die nächste Regierung bilden wird – die Stimme Österreichs will und muss Gehör finden. Das zeigen die Hunderten Zuschriften und Reaktionen, die die „Krone“ im Zuge der Kampagne erreichten.