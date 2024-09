Schirm verfing sich in Seil: Pilotin (24) verletzt

Leinen von Gleitschirm verfingen sich in Drahtseil

In weiterer Folge verfingen sich die Leinen des Schirms in dem Drahtseil. „Dadurch rutschte der Gleitschirm ab und die Pilotin stürzte aus rund zwölf Meter auf die Wiese ab.“ Die 24-Jährige zog sich Verletzungen im Bereich des Rückens und des Beckens zu. Sie konnte selbstständig einen Notruf absetzen.