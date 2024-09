Ein mit Stars besetzter „Blick in die Sterne“

SS: US-Schauspieler Glen Powell, der darf mir alles erzählen, was er möchte – gerne auch oben ohne. (lacht) Und Oprah Winfrey. Sie hat so eine bewegende Geschichte, leider auch an Missbrauch, die ihr widerfahren sind. Dass man aus so einer geschwächten Position, so eine starke Persönlichkeit und eine Weltmarke wird und dann auch noch so vielen anderen Menschen hilft – das ist eine Urgewalt von einer Frau und die würde ich gerne kennenlernen.