Jetzt ist es fix: Jack Miller hat ein neues Team!

Magere Ausbeute mit KTM

Nach zwei weiteren Jahren im Ducati-Werksteam schloss sich Miller 2023 KTM an. Der erhoffte Erfolg blieb jedoch aus, ein einziges Mal fuhr der Australier in Orange aufs Podium. Zurück auf der Pramac-Ducati will der dreifache GP-Sieger nun dort weitermachen, wo er vor wenigen Jahren aufgehört hat ...