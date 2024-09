Crowdstrike-Panne beeinträchtigte Firmen stark

In der Regel habe es zwei Tage gedauert, bis sämtliche Systeme wieder liefen, bei 20 Prozent der Betroffenen dauerte es aber drei Tage oder länger, so das Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichten Befragung des Digitalverbands Bitkom und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) von Firmen in Deutschland.