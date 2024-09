Blick ins Schlafzimmer: Wie gut schlummern wir?

Schlummern, Sex, Lesen, Handy verwenden

Was macht man im Schlafzimmer? An erster Stelle natürlich schlummern. Intimität (55%) steht ebenso hoch im Kurs, gefolgt vom Lesen (45%), der Beschäftigung mit dem Smartphone (44%), fernsehen (36%) und Musikhören (28%). Apropos Handy: 61,9% geben an, dass sich ihr Mobiltelefon in der Nähe ihres Betts befindet, in der Generation Z (Geburtenjahrgänge 1996 bis 2010) sind es sogar mehr als 80%.