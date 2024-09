Nach Zugunfall: „Es war wie eine Explosion!“

„Schutzengel am Werk“

Das Wichtigste: Wie durch ein Wunder kam der im Führerstand eingeklemmte Lokführer (die „Krone“ berichtete) mit einer Verletzung am Knöchel davon. „Da waren definitiv mehrere Schutzengel am Werk“, so die allgemeine Meinung am Unglücksort. Denn dass jemand lebend aus der zerstörten Lok herauskommt, kann man vor Ort eigentlich nicht glauben. Wie es Dienstagabend zu dem seitlichen Zusammenstoß der S-Bahngarnitur und dem Güterzug wenige Meter vor bzw. nach dem Bahnhof hat kommen können, ist noch unklar.