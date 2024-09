Alko-Lenker: „Wirksamere Strafen nötig!“

Ob Wein, Bier oder Mischgetränke: Der Konsum von Alkohol ist tief in der österreichischen Kultur verwurzelt. Im EU-Vergleich liegen Österreicherinnen und Österreicher ziemlich weit vorne, was den Alkoholkonsum betrifft. Nur in Deutschland, Tschechien und Rumänien greifen die Menschen noch häufiger zur Flasche.