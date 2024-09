Kreml spricht von „extrem feindseligem Umfeld“

„Dies ist auf die Anzahl von Bedrohungen zurückzuführen, die es an der Peripherie unserer Grenzen gibt“, verlautbarte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Reportern. „Es wird durch das extrem feindselige Umfeld an unseren westlichen Grenzen und Instabilität an unseren östlichen Grenzen verursacht.“ Dies erfordere angemessene Maßnahmen, ergänzte Peskow.