Rapid-Partie findet statt! Fangruppe außer sich

Aufregung in der 2. Liga: Am heutigen Dienstagabend (20.30 Uhr) wird das wegen Starkregens abgebrochene Spiel zwischen der Admira und Rapid II in der Südstadt nachgetragen. Was angesichts Hochwasserkatastrophe im Land für großes Unverständnis bei einer Fangruppe des Heimteams sorgt.