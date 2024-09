Wahl in elf Tagen: Kleine Parteien mit Potenzial

Der Freistädter Software-Entwickler Igor Böhm tritt für die Liste GAZA – Stimmen gegen den Völkermord an, aus Obernberg am Inn stammt der Spitzenkandidat der Liste KEINE: Raimund Maier führt die Liste 11 an, die den Namen Keine von denen trägt. Bundesweit stehen in OÖ auch noch die Gelben zur Wahl – mit wenig Aussicht auf Erfolg.