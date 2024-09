Heftige Kritik! Arnautovic-Kollege „betrügt“ Inter

Denn auch sein Nationalmannschafts-Kollege Marcus Thuram bekam ordentlich was zu hören. Nach seinem starken Auftakt in die neue Saison habe er im Spiel gegen Monza sein anderes Gesicht gezeigt und die Mannschaft im Stich gelassen. Schließlich wurde er in der 74. Minute durch Arnautovic ersetzt. So richtig nutzen konnte der ÖFB-Legionär seine Chance aber auch nicht. Der 35-Jährige blieb blass und muss sich selbst steigern.