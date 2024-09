Marko Arnautovic packt über Beinahe-Rücktritt aus!

Unmittelbar nach dem EM-Achtelfinal-Out gegen die Türkei vor zwei Monaten hatte Marko Arnautovic seine Zukunft in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft offengelassen, ein echtes Thema ist der Rücktritt aus der ÖFB-Auswahl aber offenbar nie gewesen! „Es war ein kurzer Gedanke, aber ich bin noch hier, das zählt“, sagte der 35-Jährige am Donnerstagabend auf der Abschluss-Pressekonferenz in Ljubljana.