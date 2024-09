E-Laster werden Diesel-Lkw ab 2030 verdrängen

Erhebliche Investitionen in Ladeinfrastruktur nötig

Voraussetzung sei allerdings ein konsequenter Ausbau der Ladeinfrastruktur. Dafür seien in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen notwendig – sowohl von öffentlicher Hand, vor allem aber von der Logistikbranche selbst, die verstärkt Ladepunkte in ihren Depots einrichten müsse.