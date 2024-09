So trickst Sturm die französischen Spione aus!

Außer Spesen nix gewesen! Seit Samstag weilte Sturm in Wien, Sonntagvormittag kam die Absage des Austria-Spiels. „Als ich in der Früh beim Fenster rausgesehen habe, habe ich nichts anderes erwartet“, so Sportchef Andreas Schicker nach den leeren Kilometern. „Bei diesem extremen Wetter nur verständlich, in dieser Situation sind andere Dinge wichtiger.“